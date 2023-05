ADVERTISEMENT

XALIMANEWS-Ce week-end en huitièmes de finale de Coupe du Sénégal Dames, le Yeumbeul HBC, pensionnaire de la D3 dakaroise, a surpris le monde du sport de la petite sphère en sortant la Renaissance de Tivaouane (26-25). A la fin de ce match historique, Maty Niang, capitaine et tête pensante de la formation de la banlieue, a donné ses premières impressions.

De nature calme et posée hors du teraflexe, mais ô combien caractérielle et dotée d’une forte personnalité dans le jeu, Maty Niang, capitaine de Yeumbeul HBC, créditée d’une belle partie ponctuée de 4 réalisations, a livré ses premières impressions après la qualification historique.« Je suis très contente de mes coéquipières, aujourd’hui nous étions unies, indivisibles et l’union fait la force. Dans un match nous ne lachons rien et en venant jouer ce match de huitièmes, nous étions conscientes du statut de favori de la Renaissance de Tivaouane, mais nous nous étions promis de les surprendre. Ce n’était que du handball et il fallait faire preuve de détermination surtout avec notre défense qui est notre marque de fabrique et çela a payé. Nous y avons cru et collectivement tout le monde a bien joué sa partition. » Revenant sur ce match historique, la jeune demi-centre a magnifié les prestations de 2 de des partenaires, qui ont été très déterminantes dans la victoire. « Aujourd’hui, nos 2 arrières, Anta et Atta, ont bien fixé et bien attaqué. Elles ont orchestré le jeu et leurs prestations ont été bénéfiques pour l’équipe. Cependant, tout le monde s’est bien comporté et tout le monde a bien defendu « , a-elle avoué. Maintenant la qualification acquise, l’objectif d’aller en quarts atteint, la joueuse au dossard numéro 9 de se projetter sur les quarts, avec le DUC comme adversaire et favori du match, « nous sommes une équipe de D3 qui joue qui va jouer pour la première fois les quarts de finale. On a deja atteint notre objectif de départ et marqué l’histoire, pour le reste nous allons jouer le jeu, tout donner, et si possible, pourquoi pas continuer à ecrire notre histoire », a conclu la jeune sportive qui a décroché le diplôme du Baccalauréat, l’année dernière.