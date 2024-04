Handball-Stage d’Hammamet (31 mars-6 avril)/Tunisie/Sénégal (21-23 avril) : les Lionnes dominent les Aigles de Carthage

XALIMANEWS-Ce mardi en Tunisie dans la salle de Nabeul, les Lionnes du Sénégal ont dominé les Tunisiennes (23-21). Ce match entre dans le cadre du stage d’Hammamet qui sert de préparation pour la prochaine CAN Dames 2024 qui se déroulera en RD Congo.

Face aux handballeuses du pays hôte, la bande à Soukeina Sagna a fait le boulot, réussissant son entrée en matière dans ce mini tournoi qui regroupe la Tunisie et l’Algérie. Les Quatrièmes de la dernière CAN menaient à la pause avec un écart de 4 buts (13-9). Mais dans les 30 dernières minutes, les Tunisiennes, sous la houlette de Fadoua (8 buts) et Amal Hamrouni (4 buts) vont sonner la révolte pour remporter cette deuxième période par 12 à 10. Insuffisant, puisque les les Lionnes vont finalement s’imposer par deux buts d’avance (23-21). Du coup, le Sénégal démarre par un succès ce tournoi à 3.

Lors de ce succès, c’est la gardienne locale Ndeye Sokhna Sene qui était titulaire dans les cages, suppléant la titulaire au poste Justicia Elbeco, blessée avant le match. La sociétaire du Golf HBC est créditée d’une grosse partie, en effectuant plusieurs parades dont un double arrêt. Fama Sall, l’autre gardienne locale, est entrée lors des tirs au but adverses. Raissa Dapina a été la joueuse la plus efficace du match chez les Lionnes avec 4 buts, au sein d’une équipe sénégalaise où 10 joueuses ont scoré.

Le Sénégal sera au repos demain et va rejouer le jeudi 4 avril face à l’Algerie pour sa seconde sortie, à partir de 21 heures 30 à la salle de Nabeul. Le lendemain vendredi (5 avril), les Lionnes vont disputer leur dernier match du tournoi, encore devant la Tunisie, dans la salle d’Hammamet toujours à 21h 30.

Voici le sept de départ face à la Tunisie

Ndeye Sokhna, Doungou Camara, Marie Fall, Raïssa Dapina, Soukeina Sagna, Fanta Keita, Dieynaba Sy.

Les buteuses du match côté sénégalais

Raïssa Dapina (4 buts), Hawa Ndiaye (3 buts), Fanta Keita (3 buts),Soukeina Sagna (3 buts), Djeynaba Sy (3 buts), Khady Seck (2 buts), Coura Camara (2 buts), Aminata Cissokho (1 but), Marie Fall (1 but), Sophie Kébé (1 but)