XALIMANEWS-Dans le cadre de la deuxième et dernière journée du Tournoi de France, les Lionnes du Sénégal ont dompté les Lionnes Camerounaises (22-16), ce dimanche. Avec ce succès, le Sénégal se reprend après sa défaite initiale devant la France et termine sur une bonne note, en prenant enfin sa revanche sur le double vice champion d’Afrique.

Enfin la bande à Toubissa Elbeco et Doungou Camara ont vaincues les Lionnes du Cameroun. Après deux défaites de rang devant les Africaines du centre, lors de la CAN 2022 et dernièrement au TQO d’Angola (17-15), le Sénégal est parvenu à se défaire du Cameroun, ce dimanche lors du Tournoi de France. Après leur défaite initiale devant la France ce vendredi (32-19), les protégées de Yacine Messaoudi, toutes griffes dehors, ont rugi face aux vices championnes d’Afrique. Les Sénégalaises qui menaient par 5 buts à 2 après 8 minutes de jeu, sont allées à la pause, avec un avantage de 3 points (14-11). De retour aux oranges, les Quatrièmes de la dernière CAN, sont restées sur leurs bases de la première période et finirent par s’imposer avec 6 buts d’avance (22-16). Du coup, le Sénégal termine le tournoi sur une bonne note et prend par la même occasion sa revanche sur le Cameroun.

En attendant leur entrée en lice le vendredi 1 décembre 2023 face à la Croatie dans le cadre de la première journée des phases de groupes du Mondial Dames 2023, les Lionnes se rassurent un peu.

Rappelons que c’est la France, victorieuse lors de ses 2 sorties, devant le Sénégal (32-19) et la Corée du Sud (36-19), qui a remporté le tournoi, qui servait de préparation pour le Mondial 2023 qui s’ouvre ce 29 novembre et organisé conjointement par la Norvège, le Danemark et la Suède.

Résultats des 2 matches du Sénégal

France/Sénégal (32-19)

Sénégal/Cameroun (22-16)