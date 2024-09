Handball-Tournoi Samba Sall (Petites catégories filles) : La Renaissance de Tivaouane prête à accueillir ses invités les 27, 28 et 29 septembre

XALIMANEWS-Le club de la Renaissance de Tivaouane, évoluant en Deuxième division féminine, organise le Tournoi « Samba Sall » dans la ville sainte les 27, 28 et 29 septembre 2024.

Cette édition 2024 est ouverte aux filles nées à partir du 1er janvier 2009 pour les Minimes, et le 1er janvier 2007 pour les Cadettes. Conformément au règlement et aux dispositions pratiques, les participantes doivent être en règle avec leur ligue et la Fédération, la licence fédérale étant le seul document d’identification accepté pour les Cadettes.

Chaque équipe participante prendra à sa charge les frais de transport, à l’aller comme au retour. En revanche, le club de la Renaissance Handball Club de Tivaouane (RHCT) assurera l’hébergement et la restauration des équipes invitées.

Le Tournoi Samba Sall avait suspendu ses activités depuis sa dernière édition en 2019, d’abord en raison de la pandémie de COVID-19, puis en raison d’un désintérêt passager de la Renaissance pour la formation des jeunes catégories.

Rappelons que, Samba Sall, ancien entraîneur et membre fondateur de la RHCT, a tragiquement perdu la vie dans un accident de travail alors qu’il s’apprêtait à rejoindre l’équipe pour un tournoi à Mbour, a déclaré Papa Saer Diagne, président de la Renaissance HCT. Ce dernier a ajouté : « Au-delà de rendre hommage à Samba Sall, ce tournoi est devenu une véritable commémoration pour tous ceux qui nous ont quittés. Après lui, nous avons également perdu Alexandre et Souleymane Gueye, ainsi que Théo et Pa Diouf, deux anciens membres de la FSHB qui honoraient régulièrement de leur présence cet événement. »

Le boss du club de la ville sainte a expliqué les motivations à organiser ce tournoi :

« L’objectif de ce tournoi est d’évaluer le travail accompli en termes de formation. En tant que club formateur, la Renaissance a pris l’habitude de se déplacer pendant les vacances de Noël et de Pâques, avant d’accueillir des invités lors des grandes vacances pour le tournoi Samba Sall. Cette compétition permet d’évaluer le niveau de nos jeunes sur l’année civile, afin de déterminer les axes à améliorer pour poursuivre leur progression. »

Pour cette 7e édition, six équipes ont été conviées : la Renaissance de Tivaouane (organisatrice), les Gazelles de Kédougou, le Centre Fatou Diop, l’AEF de Saint-Louis, le Malika Handball Club et Djadji Sarr de Saint-Louis.

La formule du tournoi, ainsi que la programmation et la durée des matchs, seront définies lors d’une réunion technique en concertation avec les encadreurs des équipes participantes.