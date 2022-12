XALIMANEWS-Le week-end dernier, le Diamono Handball rendait hommage à Cherif Adramé Thiam, un de ses dirigeants émérites, à travers un tournoi dénommé ‘ »Sargal Cherifo ». Venu rehausser de sa présence cet événement marquant de sa localité, le Maire de Ndiarème a loué le récipiendaire du jour et s’est exprimé sur les doléances des jeunes dirigeants du club de son fief.

Accroché à la fin de la finale Séniore, qui a vu la formation du Diamono s’adjuger la Coupe de « son tournoi » au dépens de Djadji Sarr de Saint Louis (18-14), le Maire de la commune de Ndiarème de Guédiawaye a d’abord évoqué le match. « Ca a été une finale d’excellente facture à laquelle on a eu droit. » A d’abord réagi l’Edile municipal, avant de feliciter les organiteurs de l’événement. « Je pense qu’on doit d’abord feliciter les jeunes qui sont tous été formés par le recipiendaire du jour. Ils ont eu la présence d’esprit de lui rendre cet hommage, et c’est extrêmement important. » Revenant sur Cherifo de son vrai nom Cherif Adramé Thiam, Serigne Mor Woré Gueye a eu ses mots forts : « Dès que nous avons appris l’information, nous avons pas hésité un seul instant à venir accompagner les jeunes dans les préparatifs, mais également, venir assister et apporter notre temoignagne à Cherifo. Il a été un citoyen modèle qui a rendu beaucoup de service, avec plein d’engagement et d’enthousiame, à toute la communauté. C’est la raison pour laquelle, la commune est sortiee avec toute la communauté derrière, pour venir lui rendre cet hommage. » A témoigné l’expert bancaire. Interpellé sur la demande Laye le Beau qui exprimait une doléance du club, demandant la réhabilitation du terrain de Diamono Handball Club pour que l’edifice puisse repondre aux normes requises, Serigne Mor Woré Gueye trouve normal cette requette et promet :« C’est une doléance très fondée, car c’est une équipe très performante mais qui éprouve beaucoup de difficultés pour ses déplacements. Et compte tenu du contexte actuel qui a fait que bon nombre de terrain ne pourront pas recevoir de matchs de championnat, nous allons voir en étroite collaboration avec la Fédération, quellles sont les dispositions à prendre pour rendre ce terrain opérationnel afin de satisfaire cette doléance. » A-il conclu.

Après avoir participé et assisté à la tenue de cet événement marquant dans la vie de Cherifo et de la population de Ndiarème de Guédiawaye, le Maire de la localité compte rendre le terrain d’entraînement de Diamono, très opérationnel. Pour que, Mame Say Dione, Yacine Soce et compagnie, puissent préparer d’autres exploits, se sublimer sous les ordres de coach Moussa Sy et perpétuer le leg laissé par les Ngua Thiam, Yally Dème, Aicha Ly et autres, leurs illustres devancières.