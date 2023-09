XALIMANEWS-En perspective du Tournoi de Qualification Olympique Dames qui se déroulera en Angola du 12 au 14 octobre prochain, le sélectionneur national des Lionnes Yacine Messaoudi a publié une liste de 18 Lionnes et 6 réservistes.

Pendant 3 jours, du 12 au 14 octobre 2023, nos Lionnes vont batailler ferme en Angola, dans le cadre du TQO, qualificatif pour les Jeux Olympiques de 2024 de Paris. En plus du Sénégal, ce tournoi regroupe, l’Angola (champion d’Afrique), le Cameroun (vice-champion), le Congo (3ème). Pour cette échéance, Yacine Messaoudi, le coach des Quatrièmes de la dernière CAN Dames organisée en Novembre 2021 à Dakar, a publié une liste comportant 18 Lionnes sélectionnées dont 5 nouvelles et 5 réservistes.

Dans ce groupe, figure 11 joueuses ayant participé à la CAN 2021 de Dakar. Ce sont les Gardiennes, Toubissa Elbeco et Fama Sall la seule locale du groupe, les Ailières Djeynaba Sy et Raissa Dapina, les, Arrières Coura Camara, Doungou Camara, Sophie Kébé, Fanta Keita et Soukeyna Sagna, et les Pivots Hawa Ndiaye et Marie Fall.

Les joueuses , Aissatou Dabo recalée pour blessure lors de CAN et Britney Cots qui faisait partie du groupe ayant récolté la 4e place, font partie du club des Réservistes, qui compte aussi Khady Seck, Ndeye Sokhna Sène, Astou Ndiaye et Candy Jabatteh.

A noter que, Aminata Cissokho, Mathita Diawara, Ami Youm, Gnonsiane Niombla et Dounia Abdourahim font leur entrée dans la tanière, tandis que Laura Kamdop, absente lors de la CAN, signe son retour.

Ce groupe sera amené par le sélectionneur Yacine Messaoudi, flanqué de Rachid Missaoua (adjoints), Alexandre Bailly (préparateur physique) et des 2 Kinés, Mathilde Roche et Margaux Genson.

Nous publions in-extenso la liste des 18 Lionnes sélectionnées et des 5 réservistes.