Pour le remake de ce mercredi, dans la tanière, les 11 rescapées du groupe de 2022 auront à coeur de tenter l’exploit, face à Cazanga Magda, Machado Juliana et Paulo Helena, toutes 3 créditées chacune de 4 réalisations lors de cette fameuse demi-finale. Amenées par Soukeyna Sagna la meilleure marqueuse (9 buts) et MVP de la dernière confrontation angolo-sénégalaise, les Lionnes auront tout a gagner et rien à perdre, face à l’ogre vorace et incontesté du handball féminin africain. L’Angola est le favori du tournoi. Et si avec ses nouvelles recrues, Aminata Cissokho, Mathita Diawara, Ami Youm, Gnonsiane Niombla et Dounia Abdourahim, combinées au noyau dur qui était en place avec les Fanta Keita, Raissa Dapina et Djeynaba Sy, le coach Yacine Messaoudi concocte un cocktail détonnant lors de ce tournoi de Luanda, les adversaires de la sélection sénégalaise pourraient avoir une grosses surprises. Aux Lionnes de se sublimer, car elles ont tout à gagner et rien à perdre. Une qualification pour Paris 2024 en vaut la peine.

Encore le Classique Angola/Sénégal, au menu de la première journée du Tournoi de qualification olympique Dames de la zone Afrique qui débute ce mercredi, à Luanda. A partir de 17 heures, juste après la confrontation entre le Cameroun et le Congo, Angolaises et Sénégalaises vont en découdre pour leurs entrées en matière dans la compétition. Cette confrontation, devenue un des Classiques du handball féminin africain procure souvent des émotions aux férus africains de handball et on espère que celle de ce mercredi ne dérogera pas à la règle.

