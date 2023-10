Après les belles promesses nées de leur défaite amère et in-extremis devant l’ogre angolais, la sélection sénégalaise va défier son homologue camerounaise ce jeudi à 15 heures dans le cadre de la 2ème journée du Tournoi de Qualification Olympique de Luanda. Face à des adversaires qui les avaient battues en match de poule lors de la dernière CAN jouée à Dakar (28-27), Doungou Camara et ses coéquipiers auront une revanche à prendre. Gagner sera le seul leitmotiv des Lionnes pour espérer au moins décrocher le second ticket, qualificatif pour le Tournoi de qualification intercontinental de lIHF. Malgré la défaite initiale concédée face aux Angolaises au terme d’une prestation de qualité, les protégées de Yacine Messaoudi ont laissé entrevoir de belles promesses. Le groupe de Luanda est assez homogène, cohérent dans son projet, du moins ce qu’il a montré hier. Le contenu est encourageant, et produit devant une sélection de la trempe de l’Angola, on ne peut que espérer des lendemain meilleurs pour la team Sénégal. Cependant, face aux Camerounaises cet après-midi, il faudra confirmer les promesses nées du match d’hier. Après l’opposition Cameroun/Sénégal,l’Angola se frottera au Congo avec la volonté de vouloir enchaîner un second succès.

