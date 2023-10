Le Cameroun entame la seconde période avec la possession, et cinq minutes après la reprise les Lionnes Indomptables mènent par 10 à 9. Raissa égalise sur un 7 mètre (10-10, 37e). Les Lionnes prennent l’avantage (11-10) et se montrent agressives en défense, mais leur avance ne sera que de courte durée (11-11, 40e). Le jeu tout en mobilité des Sénégalaises gêne les Camerounaises assez costaudes. Cependant, ces dernières compensent par une agressivité manifeste en défense avec leurs forces athlétiques supérieures à celles de leurs rivales du jour. Les joueuses de l’Afrique centrale repassent devant, coup sur coup (13-11, 46e). Le coach sénégalais Yacine Messaoudi prend un temps mort, mais le Cameroun accentue son avance ((14-11). Le Sénégal va revenir à moins 2 (14-12), puis à moins 1 (14-13, 49e). Les Lionnes vont obtenir un 7 mètre et reviennent à moins 1 (15-14). Mais incapables de passer le verrou défensif adverse dans les dernières minutes tout en faisant preuve de maladresses devant la cage adverse, les Lionnes vont voir leurs adversaires corser le score, (17-14) avant de perdre finalement par 17 à 15. Et comme l’année dernière en CAN, le Cameroun bat à nouveau le Sénégal et se positionne à la seconde place du classement. Amputées de Soukeina Sagna, les Lionnes ont été moins fringantes que lors du match face à l’Angola. Du coup avec ce second revers, le Sénégal, malgré Toubissa Elbeco et ses ses 13 arrêts, ne sera pas aux Jeux Olympiques de Paris en 2024.

