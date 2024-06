Handball-Tunisie : l’enfant de Mbour Khady Seck réalise le doublé avec le Club Africain de Tunis

XALIMANEWS-Cette fin de saison est marquée par les prestations remarquées des joueuses sénégalaises dans les championnats des pays d’Afrique du Nord. Après les soeurs, Thiaba et Astou Ndiaye, c’est maintenant autour de Khady Seck de se distinguer. La Mbouroise a remporté le doublé Coupe-Championnat avec le Club Africain de Tunis.

L’internationale sénégalaise Khady Seck a brillamment marqué la saison 2023/2024 en Tunisie en réalisant un doublé Championnat/Coupe avec le Club Africain de Tunis. Du coup, elle imite sa compatriote lThiaba Ndiaye qui a réalisé le même exploit au Maroc.

La native de Mbour a d’abord remporté le championnat avec le Club Africain de Tunis le 25 mai dernier. Khady Seck et partenaires avaient triomphé du Club Sportif de Moknine (25-21) lors de la 6e et dernière journée de la 3ème.phase du championnat Élite Dames de Tunisie. Au cours de ce match, l’ancienne joueuse d’El Hadj Badiane, passée par Djadji Sarr, a joué un rôle crucial en inscrivant 14 des 25 buts de son équipe, contribuant significativement au sacre de son équipe. Et pour boucler une saison presque aboutie, la fille de la Petite Côte et ses coéquipiers ont récidivé, face aux même adversaires lors de la finale de la Coupe nationale remportée par 30 à 25. Lors de ce match joué ce samedi 1er juin 2024, la Sénégalaise a très tôt quitté ses partenaires du fait d’un carton rouge écopé à la 9e minute. Cependant, malgré son exclusion, son influence au sein de l’équipe depuis son arrivée en 2022/2023 a été très remarquable.

La jeune athlète (24 ans) a appris très jeune, les rudiments du handball dans sa ville de coeur. « J’ai commencé la pratique du handball à Mbour, à l’âge de 15 ans, grâce à Aliou Sow. C’est lui qui m’a appris les bases de ce sport que j’ai découvert grâce à mon professeur d’EPS, qui m’a orientée vers le handball, du fait de mon explosivité. C’est ainsi que je suis allé au CEDEPS de Mbour. Après seulement deux jours, j’ai adoré ce sport. Mais, pour être honnête, c’est Aliou Sow qui m’a appris à manier un ballon de handball et je le remercie au passage car si je parviens à performer, c’est parce qu’il était dans le vrai dans son enseignement », a reconnu l’ancienne pensionnaire de la sélection U20 sénégalaise avec laquelle elle a été sacrée en Challenges Trophy, zonal et continental en 2019. Avant de conquérir le pays du peuple carthaginois, l’Arrière a d’abord montré ses belles dispositions dans l’Élite du championnat sénégalais avec son club de Mbour. « J’ai joué pour la première fois dans l’élite avec El Hadj Badiane. Ensuite, je suis allé à Saint-Louis à Djadji Sarr sous la direction de Cheikh Cissé« , a-t-elle poursuivi. Avec le club nordiste, Khady passe deux années, dont la seconde en première division, avant de rejoindre le club rival Gaston Berger. Elle y signe un contrat qu’elle ne pourra pas honorer en raison d’un engagement avec le club tunisien de Rejiche. Après une année passée dans ce premier club tunisien, Khady se blesse aux ligaments lors de la suivante et doit résilier son contrat. Très déterminée, elle est parvenue à se remettre de ce coup du sort pour se faire enrôler par le mythique club Tunis, le Club Africain depuis la saison 2022/2023. Et depuis elle poursuit son ascension avec les résultats que l’on sait.

La très solide handballeuse peut dans un avenir proche, valoir beaucoup de satisfaction au handball féminin sénégalais et pourquoi pas signer un long bail avec la sélection nationale qu’elle vient d’intégrer.

Ainsi, avec cette nouvelle Coupe acquise avec une grande contribution de sa Sénégalaise, le Club Africain augmente son impressionnant palmarès, comptant désormais 58 titres nationaux, et reste le club le plus titré de Tunisie avec 29 titres de champion (entre 1963 et 2024) et 29 Coupes de Tunisie (entre 1967 et 2024).

Ces succès de Thiaba, Astou et Khady, témoignent du talent et de l’impact croissant des joueuses sénégalaises dans le handball nord-africain.