XALIMANEWS-Ce samedi, c’est la fin de la phase aller des matchs de poule du championnat Élite Hommes. Dans la poule A, I’SEG (2e, 10 pts) qui recevra Kaffrine (3e, 8pts) voudra remporter la partie et prendre provisoirement la tête, en attendant Gorée (5e, 7 pts)/DUC (1er, 10 pts) qui se jouera mercredi. Pour la poule B, la JA (1er, 11 pts) en leader aura un déplacement périlleux face à Dagana (2e, 8 pts).

Ce samedi, pour le compte de la cinquième et dernière journée de la poule A, le match entre le DUC (1er, 10 pts) et l’US Gorée (5e, 7 pts) décalé jusqu’au mercredi, l’ISEG (2e, 10 pts) pourrait prendre provisoirement la tête en cas de succès sur Kaffrine (3e, 8 pts). A domicile Cheikh Ka, Mamadou Sidibé et leurs partenaires doivent éviter de tomber dans le piège des Kaffrinois qui sont venus par 2 fois, gagner devant DUC (37-31) et Gorée (28-25). Dans l’autre match, le Tamba HBC (6e, 6 pts) qui sort d’une première victoire en déplacement devant Kaffrine (26-25) voudra enchaîner à domicile devant le Rail (4e, 7 pts) battu par le DUC (31-30) et qui voudra se reprendre.

Pour le compte de la poule B, la JA (1er, 11 pts) le leader auréolé de 3 victoires et un nul, sortie victorieuse dernièrement devant l’Olympique de Diourbel (38-32), aura un déplacement difficile à négocier face à Dagana (2e, 8 pts). Ce dernier credité de victoire par pénalité pour son match de la première journée contre Saltigué et qui s’était soldé d’un nul (35-35), est devenu dauphin de la poule au détriment de l’ASFA. A domicile, Mallé Diop et compagnie, après avoir surpris les Militaires voudront y ajouter la JA d’Éric Sagna et Mboup. Mais, les Dakarois intraitables ces derniers temps, voudront continuer leur belle série et consolider leur fauteuil de leader de la poule. Au Stadium Iba Mar Diop, l’ASFA (3e, 8 pts) qui s’est relancée devant Saltigué (34-28) après 2 revers de rang, devra enchaîner devant Gaston Berger (5e, 6 pts) qui a engrangé sa première victoire contre Dagana lors de la dernière journée (29-24). Le dernier match de la poule opposera, l’Olympique de Diourbel (4e, 8 pts) crédité de 2 victoires et 2 défaites dont la dernière devant la JA le week-end passé (34-28) et le Saltigué devenu lanterne rouge grâce à sa défaite par pénalité pour son match contre Dagana. Avec 6 pts, les Rufisquois doivent sortir le grand jeu pour exister face aux Diourbellois amenés par Pathé Diop et Alioune Diouf. A domicile, l’Olympique de Dioubel cherchera la victoire pour se relancer dans la poule B.

ADVERTISEMENT

Programme 5ème journée Championnat Élite Hommes

Samedi 26 février 2022

Poule A : 16h 45 Tamba/Rail 17h 00 ISEG/Kaffrine Gorée/DUC (mercredi 30 février)

Poule B : 17h 00 Ol. Diourbel/Saltigué 17h 00 Dagana/JA 18h 30 ASFA/Gaston Berger