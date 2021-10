« Nous venons de terminer les opérations et le bilan est lourd, c’est six corps sans vie et six personnes évacuées vers les structures sanitaires de la place », a déclaré le lieutenant-colonel Papa Ange Michel Diatta, commandant du groupement des sapeurs-pompiers de la région de Dakar.

