Pour rappel, Hannibal Djim a été arrêté dans l’affaire dite de Kopar Express. Mouhamed Samba Djim dit ‘’Hannibal’’ est poursuivi avec Kopar Express et X des chefs de financement d’activités de nature à compromettre la sécurité publique et à occasionner des troubles politiques graves, complot contre l’autorité de l’État, actes de nature à occasionner des troubles politiques graves et à compromettre la sécurité publique (articles 72 et suivants, 80 et s. 279 et s.du Code pénal et 139 du Code de procédure pénale).

