XALIMANEWS-Ce samedi 25 juin 2022 au stadium Iba Mar Diop, ce sera la finale du championnat Élite Dames. Une opposition entre le Tenant du titre Disso et son principal challenger l’ISEG Sports. Les Banlieusardes comptent bien conserver leur titre pour leur 3e sacre , tandis que les Étudiantes rêvent d’un premier historique. A moins de 24 heures de l’ultime acte du championnat, les antagonistes se sont exprimées.

Comme prévu en début de l’exercice 2021, les 2 équipes qui disposent des 2 plus beaux effectifs du championnat Élite Dames, se retrouvent en finale. L’ambitieux ISEG Sports vainqueur de Golf HBC et Disso victorieux du Diamono, ont acquis le droit de disputer le titre. Des 2 côtés, la confiance est de mise, et après 3 confrontations cette année entre les 2 équipes, Disso domine avec 2 victoires contre 1, dont la plus récente, s’est passée samedi dernier en demi-finale de Coupe du Sénégal (30-31). Avant le choc, des 2 côtés, tout semble prêt pour faire face à l’adversaire.

Chez les Championnes en titre, la confiance reste de mise, malgré le respect qu’Aissatou Mané et compagnie vouent à leurs adversaires. « On a rencontré l’ISEG 3 fois cette saison, dont la première ponctuée d’une défaite (28-23) et durant laquelle, j’avais vu rouge. Une défaite qui m’avait fait mal d’autant plus que mon exclusion a été déterminante dans notre échec. Cependant, je suis pas la seule à briller dans cette équipe car nous formions un bon groupe. », a d’emblée réagi la prolifique Aissatou Mané, avant de renchérir, ‘ L’ISEG Sports est une grande équipe et c’est notre principal rival. Après notre défaite lors de notre premier match, nous nous étions promues de ne pas essuyer une seconde défaites de rang devant l’ISEG et nous avions pu remporter nos 2 dernières confrontations tout en montrant que nous sommes biens présentes. Pour cette finale, nous allons venir pour remporter le trophée dans la quête de notre objectif, qui est le doublé comme l’année passée. Une finale est faite pour être jouée et nous sommes prêtes pour gagner. » Même son de cloche chez Ndawa Dièye, la capitaine. « Notre objectif c’est le titre, c’est notre objectif de début de saison. Nous avons tellement bossé pour arriver là où nous sommes. Nous donnerons tout pour triompher, le reste dépend du bon Dieu, lui qui offre les succès. Mais on va se battre et ne rien lâcher. Les 2 équipes se sont frottées 3 fois pour 2 succès en notre faveur et un pour l’adversaire, et c’est ça le sport. Mais dans un match, l’équipe qui fera le plus preuve de fighting et de détermination, devrait s’en sortir et nous allons réunir ces aspects pour gagner. Nous espérons tout gagner cette année, mais tout dépend du divin. » Déclare la très déterminée pivot. Pour Fama Sall, l’excellente gardienne des championnes en titre, « Ça va pas pas être facile, car c’est une finale et les 2 équipes ont mérité d’accéder à ce stade. Cependant, nous comptons faire comme la dernière fois contre elles en Coupe, gagner et remporter le trophée », a déclaré l’international U20, qui renchérit en insistant sur leurs rôles de derniers remparts, « une gardienne est très importante pour son équipe, moi à Disso ainsi que Ndeye Sokhna à l’ISEG, nous sommes des piliers de nos équipes, donc nôtre role sera déterminant pour cette finale ». La dernière intervention, revient à la discrète Maimouna Diouf dite May Faye, « On a mérité notre qualification, car le travail abattu à été payant. Nous nous préparons sereinement, contre ISEG qui est une grande équipe, Mashaallah, mais nous comptons gagner car nous avions suffisamment travailler pour ça. »

Chez l’adversaire, la donne est toute simple, gagner pour rétablir l’équilibre à 2 partout après 2 revers contre 1 victoire cette saison face à l’adversaire. Les Étudiantes de l’ISEG semblent prêtes pour relèvera le défi, à l’image de leur capitaine Tidda Konté, l’une des plus anciennes et qui a participé aux 5 premières années de l’équipe : « Ça me fait plaisir d’atteindre la finale. Ce fut dur, nous n’avons pas été capables de jouer les Plays-offs ces dernières années, mais Dieu merci, cette année après le recrutement effectué, avec l’apport des nouvelles qui ont été à la hauteur, nous avions réussi à atteindre la finale. Notre objectif de début de saison, c’était de jouer les 2 finales, mais malheureusement nous avions été éliminée par Disso en demies de Coupe du Sénégal. Cependant, on va se contenter de la finale du samedi. Nous avions bien étudié le déroulement de nos oppositions passées et nous sommes prêtes pour faire face et remporter le trophée. » A lâché la pivot, qui est dans une bonne forme olympique ces derniers temps. Pour Ndeye Sokhna Sène, la gardienne, « Samedi, nous venons pour rétablir l’équilibre. Nous allons venir pour gagner et rien que gagner. Les 2 équipes se connaissent très bien, mais nous sommes bien préparées. J’ai pleinement confiance que nous allons battre Disso et remporter le titre. » A déclaré l’internationale senior, pourtant avare en mots. « Disso et ISEG Sports, c’est trois confrontations cette saisons, pour 2 succès pour elles contre 1 victoire en notre faveur. Pour moi, les causes de nos 2 revers sont dues à des erreurs, que nous comptons rectifier en finale. Nous allons tout faire pour remporter la finale, qui doit être gagnée.Je vous promets que l’équipe va venir sous une autre facette. La motivation est au summum, et s’il plait au bon Dieu, nous allons gagner inshallah. » A réagi de son côté, la très futée Maimouna Gueye Nani. Les 2 dernières intervenantes insistent sur un aspect qui doit être déterminant lors de la finale, la défense. « Pour cette finale, l’objectif c’est la gagne. C’est le seul match qui nous reste pour cette saison. Notre attitude lors de cette finale sera différente par rapport à nos 2 dernières oppositions contre Disso. Nous avions perdu car nous avions délaissé notre force, qui est la défense. Pour cette fois ci, nous sommes bien prêtes et le coach s’est est beaucoup attelé. Mes coéquipières sont décidées à bien défendre et faire preuve d’efficacité en attaque pour remporter le titre et l’offrir à notre président, Diop, qui le mérite amplement. » Des propos confirmés par Astou Ndiaye, la bondissante arrière de l’ISEG et une des actrices du doublé de Disso l’année passée. « Disso et ISEG se connaissent bien. Je connais très bien l’équipe adverse, mieux que mes coéquipières. Lors de notre dernière confrontation, samedi dernier en Coupe du Sénégal, nous avions péché en défense notre principale force, surtout en début de match. Cette fois ci, ça va être différent, car on connaît nos maux et allons y remédier. » Astou de revenir sur son objectif de début de saison, « Comme annoncé en début de saison, l’objectif reste toujours le même, malgré que le doublé ne pourra plus être possible du fait de notre élimination en Coupe par l’adversaire de la finale. Cependant, nous allons jouer la finale du championnat ce samedi, et inshaallah, j’ai trop confiance, nous allons gagner la finale. » A conclu celle qui avait réalisé le doublé lors de la saison 2021 sous les couleurs de Disso, et qui cette année, a préféré migré du côté de l’ISEG Sports pour aider la formation estudiantine à décrocher un premier sacre historique.

A travers les propos des joueuses des 2 équipes finalistes, on peut affirmer que ce samedi, le stadium Iba Mar Diop risque d’être le théâtre d’une farouche bataille entre 2 équipes qui se tiennent de très près et regorgeant en leurs seins, de très bons éléments. Le décor est donc planté, pour une attrayante finale.