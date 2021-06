Quand on est incapable de réguler l’espace médiatique ( Radio , TV. ) et même sa propre formation politique, vouloir prétendre contrôler les réseaux sociaux, relève de l’utopie. Les réseaux sociaux sont nés dans un contexte où les progrès scientifiques ont secoué tous les secteurs de l’humanité. Les hommes qui ont la capacité de cogiter et d’inventer des merveilles continuent par la grâce de Dieu de changer le monde. Cependant, tout n’est pas parfait dans ce qu’ils présentent et leurs avantages, dépendent forcément de l’utilisation que nous en faisons.

Longtemps privés de la parole, certains sénégalais ont découvert à travers les réseaux sociaux les moyens de s’exprimer publiquement. Finis les temps où il fallait payer ou faire le doux avec les gérants de site web pour se faire publier un article ou une vidéo. A mon niveau personnel et c’est encore l’occasion de rendre un hommage mérité à la direction de Xalima et à son patron, notre frère et ami, Alioune Mbaye. Contrairement à ses collègues d’autres sites, lui a ouvert Xalima à tout le monde, toutes sensibilités confondues.

Revenant sur les réseaux sociaux et ses utilisateurs qui ne sont que des personnes et rien d’autre que des humains. Ils sont blancs ou noirs jaunes ou je ne sais quoi ? Au Sénégal, ils sont des sénégalais. N’oublions jamais la particularité de notre pays avec un taux très élevé d’analphabètes. Des fils du pays, imbus de la sève nourricière des valeurs parfois galvaudées et mals assimilées . Voilà cette composante de la population qui gêne Macky Sall. Cette frange de la population est partout, dans le pays ou nichée quelque part dans diaspora sénégalaise. Je rappelle qu’il fut un temps où tout se faisait sans cette diaspora. Nous avons participé et nous en sommes très fiers, de ceux la même qui ont porté et revendiqué une meilleure prise en compte des préoccupations des sénégalais de l’extérieur.



Si le Faise dirigé par Nata Samb existe aujourd’hui de même que le premier signal de la télévision sénégalaise dans l’espace Amérique c’est en grande partie grâce à moi ( toute modestie à part ) le déclic vient de moi et l’idée est née à Atlanta sous le régime de Wade. Madame Mbaye son assistante peut l’attester. Ce fut à travers une correspondance adressée au chef de l’état, suite à mon article repris par l’agence de presse sénégalaise (APS) et intitulé : la faillite des femmes traisseuses d’Amérique. Mais aussi cet autre article intitulé: les sénégalais d’Amérique sevrés de la télévision nationale…

Dois je rappeler que ces sénégalais ont le droit à la parole et la manière d’exprimer leurs opinions tant qu’ils trouveront le canal de les exprimer. Il se passe pire sur les plateaux de télévisions locales sous le regard impuissant et parfois complice de l’organe régulation dirigé par monsieur Babacar Diagne. Le conseil national de régulation de l’audiovisuel brille par son inutilité. À côté de cet organe, ces associations de défense des consommateurs, qui en réalité travaillent pour Macky Sall à l’exception de SOS consommateur de l’avocat. J’ai oublié son nom. Tout le reste travaille pour Macky.

Enfin, Macky Sall doit comprendre qu’il n’est pas au dessus des sénégalais et que ses instincts de dictateur doivent être maîtrisés davantage, s’il veut continuer son dernier et illégitime mandat présidentiel usurpé !

Rien de nouveau dans mon discours de tous les temps. Tout ce qui se dit et se fait aujourd’hui l’ont été hier.



Les gens ne font que reprendre nos interrogations d’hier. Rien de neuf dans la manière de faire de Macky. Ceux sont les hommes politiques qui changent, mais Macky Sall, lui n’a jamais changé. C’est cela la réalité. Une nature ne change jamais. Macky Sall est resté naturellement le même type d’individu avec ses tares et ses qualités.

Le jour où ces députés de la mouvance présidentielle essayeront de voter une quelconque loi visant à restreindre voire interdire les réseaux sociaux dans l’espace géographique sénégalais, le peuple confiera son destin au seul homme politique de l’histoire du Sénégal qui fait peur à Macky Sall. Ousmane Sonko a secoué la république bananière pour conter son emprisonnement arbitraire qui était programmé, nous voulons qu’il réitère cette même fougue quand il s’agit de défendre les autres causes.

Madere fall usa .