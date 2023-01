Le contexte international brandi hier par le ministre et porte-parole du gouvernement Abdou Karim Fofana ne justifie pas à lui seul la hausse des prix de l’essence, du gasoil et de l’électricité. Bès Bi Le Jour a appris que l’État, en difficulté financière, a été contraint de satisfaire une vieille doléance du Fonds monétaire international (FMI), en échange d’un financement autour de 237 milliards F CFA au cours de ce mois de janvier 2023. L’Institution de Breton Woods, qui n’a jamais caché sa désapprobation par rapport à la politique de subvention sur les prix des produits pétroliers, avait posé comme condition la levée de celle-ci, rappelle le journal. Surtout que renseigne la source elle a été informée de la dette du gouvernement sénégalais auprès des pétroliers qui se chiffre à une centaine de milliards. Les 237 milliards F CFA devraient servir à apurer cette dette et financer les mesures sociales promises par le chef de l’État, Macky Sall, lors de son message de Nouvel an. « L’effort de protection sociale sera renforcé en 2023 avec la mobilisation de près de 450 milliards au titre de subventions des produits alimentaires et énergétiques », a-t-il promis. De plus, les bourses familiales seront portées de 25 000 à 35 000 F CFA, par trimestre et élargies à de nouveaux bénéficiaires sur la base de critère de vulnérabilité, entre autres.

