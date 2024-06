Hausse des prix du transport : Le ministre hausse le ton

XALIMANEWS-Le ministre des transports ne badine pas avec la hausse vertigineuse des prix du transport en cette période de Tabaski. Dans un communiqué, il a prévenu les contrevenants.

« En cette période de grands départs pour les fêtes de la Tabaski, les services des ministères chargés des Transports terrestres et du Commerce ont constaté une hausse exagérée des tarifs pratiqués pour les déplacements interurbains de voyageurs », dit le communiqué. Il ajoute, que le ministère chargé des Transports terrestres « rappelle que les tarifs des transports publics routiers de personnes sont encadrés par une réglementation.

Ainsi, le Ministre chargé des Transports terrestres informe les usagers qu’aucune augmentation des tarifs n’a été discutée, encore moins arrêtée avec les opérateurs.



Par conséquence, toute hausse unilatérale des tarifs serait de la seule responsabilité des opérateurs ou gestionnaires des gares routières.

Toute augmentation des tarifs constituerait une violation de la réglementation sur les tarifs de transport routier et de la loi n°2021-25 du 12 avril 2021 sur les prix, la concurrence et le contentieux économique ».



Mieux, le Ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens invite les Forces de sécurité, chargées du contrôle routier, à veiller strictement au respect des tarifs actuels.