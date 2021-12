Massamba Ndiaye, Secrétaire Général, et par ailleurs porte parole du jour revient sur les causes de la cherté des loyers ainsi que les cautions de trois à quatre mois. Pour cause de cette problématique, Massamba Ndiaye, le secrétaire général de la fédération, a évoqué la théorie des 3F( Foncier, Financement et Fiscalité ) , qui implique le foncier qui est excessivement cher au Sénégal, le financement des projets immobiliers dont le taux d’intérêt appliqué est très élevé et enfin la fiscalité avec les taxes insoutenables fixées par l’État.

