XALIMANEWS: A partir du 1er juillet prochain, tous les travailleurs devront constater sur leur bulletin de salaire une hausse. La revalorisation de la prime de transport de 20800 FCfa sera portée à 26 mille F Cfa. Le Smig connaitra une augmentation de 11% tandis que l’augmentation des salaires catégoriels passera de 10% pour les catégories 1 à 4, de 8% pour les catégories 5 àAM2 et de de 5% pour les AM3 et catégories supérieures. Une décision qui émane du ministère du Travail suite aux négociations sociales portant sur la hausse généralisée des salaires. Selon nos sources, le ministère du Travail a convoqué le patronat et les centrales syndicales des travailleurs le mercredi 31 mai dernier pour notification sur la base des articles L272 et suivant du code du travail sur « le différend collectif du travail, l’enregistrement d’une non conciliation, le préavis général des centrales syndicales».

