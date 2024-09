HCCT et CESE : Limogeage imminent de Aminata Mbengue Ndiaye et de Abdoulaye Daouda DialloP

XALIMANEWS: SudOnline dans sa publication du mercredi declare que le nouveau régime ne semble pas lâcher du lest dans son objectif de rationalisation des dépenses de l’Etat par la suppression du Haut Conseil des Collectivités territoriales et du Conseil économique et social environnemental. En effet, après son revers subi à l’Assemblée nationale, avant hier, lundi avec le rejet par les députés de la majorité parlementaire BBY, de la loi portant suppression de ces institutions qui leur a été soumis par le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le nouveau régime semble aller vers une nouvelle procédure pour atteindre le même objectif.

Selon, le premier ministre Ousmane Sonko, qui a donné la primeur, « Le président de la République probablement aujourd’hui, va prendre des décrets pour remercier les présidents de ces institutions. » Mais mieux encore, il prendra des mesures pour dit-il « bloquer le fonctionnement pour qu’aucun centime de crédit de ces institutions ne puisse désormais être dépensé dans le cadre de ces institutions. »

Le premier ministre a également annoncé que dans le cadre de la reddition des comptes, que la machine judiciaire va s’emballer dès cette semaine même.

avec SudOnline