Le coordinateur General à la tête de la DSE depuis juste 6 mois Alioune Sall est un truand hors paire qui a saisi les fonds de campagne d’une forte valeur soit disant qu’il a reçu des instructions du secrétaire chargé de la Diaspora Alioune Ndaw fall de ne pas distribuer les fonds de campagne!! Alioune Sall s’en est allé à Paris récupérer en douce les fonds de campagne sans la connaissance des membres de la DSE et de Benno bok Yakar ! Il a enfreint la loi car selon des sources sûres, il devait partir avec une délégation de 4 personnes mais il s’est acquis des copies d’identité de certains membres leur disant que c’était pour siéger alors qu’il est parti avec À Paris pour récupérer les fonds de campagne qu’il a soigneusement gardé sans divulguer la somme ni remettre les sous aux trésoriers et chargé des élections. Alioune à la tête de la DSE s’est disputé avec plusieurs responsables jusqu’à les injurier dans des audios que les membres ont soigneusement gardé et c’était à cause encore des fonds de près campagne qu’il a mal distribué et dire qu’il a restitué 10% de la somme pour ses déplacements ! Les membres de la Dse font appel aux responsables pour régler cette situation alarmante avant les élections et exigent son expulsion

