Ainsi, le transport public interurbain de personnes est interdit entre 00 heure et 05 heures. « Les heures d’ouverture et de fermeture des gares routières interurbaines publiques et privées pour le transport public de personnes sont fixées ainsi qu’il suit : heure d’ouverture : 05 heures ; heure de fermeture : 00 heure. Les gouverneurs de régions, le Haut Commandant de la Gendarmerie nationale, Directeur de la Justice militaire, le Directeur général de la Police nationale, le Directeur général desTransports terrestres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré et communiqué partout où besoin sera », souligne le document cosigné par Antoine Félix Diome et Mansour Faye.

