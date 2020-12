XALIMANEWS- Le danseur et chorégraphe français, d’origine malienne, Ousmane Sy est décédé ce dimanche. Précurseur et visionnaire dans sa démarche, Ousmane Sy a fortement contribué à la reconnaissance et au statut de la chorégraphie urbaine. Cette dernière dispose d’un statut et est désormais intégrée comme une danse contemporaine. Ousmane jouissait d’une renommée internationale.

