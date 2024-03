Ho mon Dieu qu’ils sont minables !!! (par Marvel Ndoye)

Pendant 12 années, ils ne nous ont démontré que 6 choses :

1° Que l’incompétence n’a pas de limite avec eux

2° Que la cleptomanie n’a pas de limite avec eux

3° Que la mythomanie n’a pas de limite avec eux

4° Que l’indignité n’a pas de limite avec eux

5° Que la couardise et la lâcheté n’ont pas de limites avec eux

6° Que le ridicule n’a pas de limite avec eux

A chaque joute électorale ils démontrent à quel point ils sont minables, veules, poltrons, mauvais perdants. Ils n’engagent aucune bataille sans que leurs adversaires qu’ils pensent coriaces soient au préalable jetés en prison, ou invalidés, ou ligotés des pieds et des mains. Malgré cela ils se prennent des déculottées, même face à des suppléants illustres inconnus ou face à des bulletins blancs comme aux locales à Mbacké. A chaque raclée ils se relèvent toujours les bras en l’air en signe de victoire, le visage ensablé et ensanglanté, des dents en moins, des morves coulant de leurs narines.

Nulle part au monde il n’existe encore une telle race de politiciens vers de terre, niaka djom, incapable de s’élever au-delà du couvercle des égouts.

Que n’ont-ils pas fait pour tricher à ces élections 2024 ? Quelle lâcheté leur adversaire Ousmane Sonko n’a-t-il pas subi ?

1° Ils ont monté un complot judiciaire répugnant contre lui en utilisant une jeune écervelée.

2° Ils ont monté un autre complot judiciaire ridicule contre lui en utilisant un prédateur écervelé

3° Ils ont commis des carnages sur ses sympathisants et militants (85 morts)

4° Ils ont blessé, torturé, éborgné, mutilé, plus de 1500 d’entre eux

5° Ils ont fabriqué des charges pour emprisonner 3000 d’entre eux jusqu’à 3 ans pour certains

6° Ils ont fomenté un attentat qui a fait 2 victimes innocentes pour le lui imputer

7° Ils l’ont kidnappé, lui ont volé ses effets personnels, l’ont séquestré avec sa famille 55 jours

8° Ils ont dissous son parti, ont fait interdire 99% de ses manifestations politiques

9° Ils ont tenté de l’assassiner, de le blesser, de le mutiler

10° Ils l’ont accusé de voleur de téléphone, de rebelle, de salafiste, de terroriste, de tueur, de violeur

11° Ils l’ont jeté en prison, et tous ceux qu’ils pensaient utiles son parti

12° Ils ont persécuté des activistes, des journalistes, des avocats, des élus locaux, des députés qui refusaient d’être leurs complices

13° Ils ont clochardisé des institutions judiciaires et leur ont ôté toute crédibilité

14° Ils ont remanié à toutes les fonctions civiles et militaires pour ne promouvoir que ceux qui acceptaient d’être complices de leurs méfaits

15° Ils ont torchonnisé et utilisé contre lui le Code Pénal, le Code Electoral, la Constitution, le Règlement Intérieur de l’Assemblée

16° Ils ont instauré un système de parrainage inique, et ont déclaré 4 millions de parrains

17° Ils ont acheté tous ceux qu’ils pouvaient avec les milliards volés pour remplir leurs meetings et caravanes

18° Ils ont commis des putschs constitutionnels pour faire annuler les élections

19° Ils ont poussé leur adversaire principal à se faire remplacer par son petit frère quasi inconnu du public

20° Ils ont semé de faux candidats dans la course, ont converti certains candidats opposants en dame de compagnie

21° Et tant d’autres actes de lâcheté

Malgré tout cela, malgré tous les pouvoirs + les moyens colossaux + la complicité d’une certaine presse corrompue, d’une certaine société civile corrompue, d’une certaine classe maraboutique affairiste, malgré le soutien inconditionnel de la France, et tant d’autres, au lieu de gagner ces élections à 99% comme n’importe quel va-nu-pieds en aurait été capable avec tout cela, eux se sont pris une déculottée historique.

S’il leur restait la plus petite once de dignité, ils auraient reconnu leur défaite avant 21h, auraient appelé le jeune tombeur pour le féliciter ainsi que son mentor. Mais non. Ils sont nés bien après la honte, sont indifférents au ridicule. Ils se sont même permis de jubiler pour avoir soi-disant décroché un second tour. Peine perdue.

Ho mon Dieu qu’ils sont minables !!!

MARVEL NDOYE

E-mail : [email protected]