Amadou Moctar Mbow : L’hommage unanime à un intellectuel au service de l’Afrique

XALIMANEWS-Les réactions suite au décès d’Amadou Mahtar Mbow, ancien Directeur général de l’UNESCO, à l’âge de 103 ans, ont afflué tant au Sénégal qu’à l’étranger. Ousmane Sonko, Premier ministre du Sénégal, a publié un message sur le réseau social X, rendant hommage à “un grand intellectuel et homme de culture qui a consacré sa vie à la nation sénégalaise et à l’Afrique.” Il a également noté que “son parcours exceptionnel, de ses débuts à Dakar à son rôle à la tête de l’UNESCO, témoigne de son dévouement et de sa vision”, soulignant que l’héritage de Mbow continuera d’inspirer les générations futures.

C’est avec une immense tristesse que j’ai appris le rappel à Dieu du doyen Amadou Mahtar MBOW, survenu ce 24 septembre 2024. Grand intellectuel et homme de culture, il a consacré sa vie à notre nation et à l’Afrique. Son parcours exceptionnel, de ses débuts à Dakar à son rôle à… pic.twitter.com/q4aHlfYYyw — Ousmane Sonko (@SonkoOfficiel) September 24, 2024

Mamadou Lamine Diallo, député de la législature récemment dissoute, a salué “un homme multidimensionnel qui aimait le peuple sénégalais et l’Afrique.” L’ancien président sénégalais, Macky Sall, a qualifié Mbow de “patriarche centenaire, généreux, serviable, profondément pénétré des valeurs de la nation sénégalaise et qui aura consacré sa vie au bien de l’humanité.” Il a exprimé sa tristesse face à cette perte, notant que “sa contribution au développement de l’éducation, de la science et de la culture à l’échelle mondiale est significative.”

A 103 ans, une vie accomplie, Notre Président des Assises Nationales, Amadou Mahtar Mbow s’en allé. Qu’Allah l’accueille au paradis Firdawsi.

J’ai eu la chance d’avoir des dizaines d’entretiens avec lui dans des domaines variés : éducation, l’ouverture de l’école en Casamance,… pic.twitter.com/sEx6HhFoDo — Mamadou Lamine Diallo (@Mld2024) September 24, 2024

Macky Sall a ajouté que “son leadership et les initiatives qu’il a lancées ont façonné des générations et continueront d’influencer les politiques publiques, témoignant ainsi de sa vision à long terme pour un monde plus inclusif et éclairé.”

J'ai appris avec une profonde tristesse le rappel à Dieu d'Amadou Makhtar Mbow, ancien ministre et ancien Directeur général de l'UNESCO.



Professeur Mbow a traversé la vie utilement. Le patriarche, centenaire, généreux et serviable, profondément pénétré des valeurs de la Nation,… pic.twitter.com/ALn2Q1TRB5 — Macky Sall (@Macky_Sall) September 24, 2024

Enfin, Moussa Fakhi Mahamat, président de la Commission de l’Union africaine, a évoqué la mémoire d’un géant de la culture, adressant “mes condoléances attristées à sa famille, au gouvernement, au peuple du Sénégal et à toute l’Afrique” sur X.