Hommage à Amadou Mahtar MBOW, un patrimoine universel !

XALIMANEWS- Son destin est quasiment lié à l’histoire du Sénégal des quatre dernières décennies. Homme aux multiples facettes, Amadou Mahtar Mbow a été comme un porte-drapeau pour le Sénégal au niveau international. Intellectuel chevronné et expérimenté à la tâche, l’ancien directeur général de l’Unesco fut, tout aussi, une éminente figure de la scène culturelle et sociale du pays. Sa disparition fait renaître une vague de souvenirs et de hauts faits qui seront, certainement, conservés jalousement dans les annales.