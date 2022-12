En ce 17 décembre 2022, 60 ans après son arrestation et son emprisonnement par le régime du président SENGHOR sur la base d’un sordide et ignoble complot d’état qui a modifié radicalement le cours du destin du Sénégal, le MSU France rend un vibrant hommage à l’illustre Grand Maodo, le Président Mamadou Dia qui restera à jamais gravé dans les annales de l’histoire, comme un fervent nationaliste, un patriote d’une dimension rare, exceptionnelle qui aura œuvré sans relâche et s’est consacré corps et âme pour l’indépendance politique, économique et l’intégrité de son pays ; et qui jusqu’à son dernier souffle tenait à libérer le Sénégal et l’Afrique du joug colonial.

Architecte du premier plan quadriennal en 1961 et d’une stratégie visant à édifier une économie endogène, mettre fin à la production dominante arachidière et à propulser le Sénégal indépendant sur les rails du développement, en donnant au monde paysan une place centrale, grâce à la mise en place de coopératives, le Président Mamadou DIA a dû faire face à une bourgeoisie bureaucratique affairiste et une classe politico-religieuse corrompue au service des intérêts du colon.

Son ambition de créer les bases d’une économie rurale forte, d’orienter l’industrie vers la transformation de nos ressources locales et d’œuvrer pour la souveraineté pleine et entière du Sénégal et de l’Afrique se sont heurtées à l’égoïsme et à la cupidité de nos dirigeants.

62 ans après les indépendances, le Sénégal avec Macky SALL continue de payer au prix fort, la trajectoire prise après l’emprisonnement du Président Mamadou DIA, car le pays s’enfonce dans les méandres de la mal gouvernance, de la corruption, du népotisme, du vol de deniers publics, avec la dépendance accrue, l’abandon du monde rural, la misère sociale et le manque de perspectives pour les jeunes, conduisant la plupart d’entre eux, désespérés à prendre les pirogues de la mort (des milliers de jeunes sénégalais sont engloutis par l’océan atlantique et la mer méditerranée).

Le patriotisme achevé du Président Mamadou DIA, son sens élevé de l’éthique et de la morale continueront à inspirer le MSU France et à guider ses actions.

Fait à Paris le 17 décembre 2022

Sidy FALL, Coordonnateur Général du MSU France

[email protected]