Il fallait les voir accompagner à leur manière l’exécution de l’hymne national avec cette gestuelle extraordinaire restituant, jusqu’à la quintessence, les mots… Ou encore admirer la fureur avec laquelle ils ont sauté sur leur proie, ces Lions Indomptables du Cameroun à la technique en mouvement qui rappelle les artistes cariocas du ballon rond, se permettant d’ouvrir le score dès la 2ème minute pour prendre une option sur la victoire à la 6ème minute …



Personne ne pouvait, n’osait deviner le calvaire que vivent pourtant nos dignes représentants à la Coupe d’Afrique des Nations de Football des Sourds.

La délégation des Lions de la Teranga (joueurs, encadrement technique, médical et interprètes du langage des signes, soit en tout 44 personnes) a reçu deux sommations pour faute de payement des notes de l’hôtel où ils logent en compagnie des Camerounais, des Égyptiens, des Somaliens et des Nigérians. Particulièrement hier soir, en cette veille de demi-finale où le moral était carrément dans les chaussettes…



Sensible à leur situation de discipline défavorisée, le Président de la République, après avoir assuré la logistique et le transport, avait posé un geste salutaire en leur remettant une enveloppe de 44 millions au départ de la délégation, avec la promesse d’une prise en charge totale par le ministre Abdoulaye Sow intérimaire de son collègue des Sports alité.

L’intérimaire étant aux abonnés absents, les ressources offertes par le chef de l’Etat et pourtant destinées à servir de primes de participation aux garcons (500 mille francs par tête) n’ont pas tardé à fondre comme beurre au soleil, ce qui eut pour effet immédiat de plonger rapidement l’ensemble de la délégation dans la précarité.

Un courrier sera alors adressé au Président de la République via l’ Ambassade du Sénégal au Kenya. Lettre restée sans suite à ce jour.. .C’est cette situation lamentable, inacceptable et scandaleuse que vivent ces remarquables jeunes gens, sportifs handicapés et patriotes intrépides partis sans même emporter la bannière nationale nous représenter là-bas au fin fond de l’Afrique, ces dignes et magnifiques citoyens qui poussent le patriotisme jusqu’à laver leurs deux uniques jeux du maillot national en rythmant les séances de linge avec le harcèlement vexant, insupportable et quasi continu de l’hôtel avec des menaces d’expulsion…



Au moment où ils parviennent quand bien même à sublimer toutes ces souffrances en ayant pour seul objectif la victoire finale, il est heureux de signaler que leurs voisins Maliens célèbrent leur accession à la finale de ce samedi et en même temps leur fête nationale autour d’un méchoui de deux moutons servi par leur ambassadeur à Nairobi ; l’ambiance dans la tanière est tout aussi indescriptible avec ces Lions boute en train qui font gaiement honneur au délicieux dibi kenyan que le Président DIENG a pu en bon Sénégalais dégoter dans les beaux quartiers de la capitale kenyane.

La plus belle réponse consistera, pour nos Lions de la teranga, à nous ramener la Coupe… C’est tout ce que nous leur demandons pour le moment. Les comptes seront faits et les honneurs, légitimement rendus.