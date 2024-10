Hôpital de la PAIX de Ziguinchor : Le SYNTRAS annonce une grève pour dénoncer le non-respect des accords

XALIMANEWS-Le secrétaire général de la section Ziguinchor du Syndicat National des Travailleurs de la Santé (SYNTRAS) a organisé une conférence de presse pour dénoncer le non-respect du protocole signé avec la Direction de l’Hôpital de la PAIX.

Siméon Faye a souligné que plusieurs points restent en suspens, notamment « la signature du contrat de prestation de service pour les 20 stagiaires des budgets 2023-2024 en tenant en compte de l’ancienneté, la prise en compte des contractuels dans la cagnotte, la rationalisation des stagiaires restants, le paiement des rappels et la prise en compte de l’avancement ». Face à cette situation, les syndicalistes ont décidé d’entamer un mouvement de protestation pendant 72 heures.

Il a ajouté : « Le lundi et le mardi prochain, nous allons observer une grève avec un service minimum. Mais mercredi, ce sera une grève totale. Ce plan d’actions s’explique par le fait que certains termes du protocole d’accord signé avec l’ex CNTS Santé et l’intersyndicale n’est toujours pas effectif ». De plus, Siméon Faye a exprimé son inquiétude concernant « le blocage de l’audit du personnel, le non-paiement de la dette de 105 millions relative aux motivations du personnel ».