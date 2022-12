Alors que plus de 60 milliards va être dépensés pour la reconstruction de l’hopital, les fournisseurs de la structure courent derrière leur argent, estimé à plus de 3 milliards. » Ce qui est inconcevable ici, c’est le fait de fermer cette structure alors qu’il y’a des fournisseurs qui ont été au niveau de cet hôpital et qui ont des créances la-bàs. Des fournisseurs qui ont approvisionné cet hopital. » A d’abord fustigé Amadou Kane le président du Collectif des fournisseurs de l’hopital Le Dantec dans les ondes de Wal Fadjri, avant de continuer, « on dit qu’on ferme cet hopital, on va le reconstruire à coup de presque de 100 milliards CFA (92 milliards) alors que y’a des fournisseurs qui courent derrière leurs milliards et personne n’en parle. Il y’a des factures qui n’ont pas été régularisées au niveau de la direction. Cette situation engendre des difficultés financières dans nos différentes entreprises dont la survie dépend du règlement dans les plus brefs délais, de leurs créances. Aujourd’hui, l’hopital n’a pas de recettes pour payer les fournisseurs. » A-il ajouté. Pour conclure, il accuse et réclame justice , » le seul responsable selon nous, c’est l’État du Sénégal. Nous demandons à l’État du Sénégal, une régularisation dans les plus brefs délais. »

