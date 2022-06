De son côté, LeQuotidien informe que Mballo Dia Thiam, coordonnateur de l’Alliance And Gueusseum, annonce qu’en perspective du centenaire de El Hadji Maodo Malick Sy qui sera célébré à Tivaouane du 24 au 27 juin, le directoire national, en accord avec la délégation exécutive régionale, a décidé de surseoir au mot d’ordre durant toute la période. «Les personnels vont travailler pour couvrir correctement la manifestation. Et après, il y aura un allègement des journées de grève. Mais 48 heures seront décrétées les 29 et 30 juin et un sit-in national le 1er juillet. Ceci, dit-il, pour demander la libération de leurs collègues.»

