La victime n’était pas enceinte et a été poignardée à plusieurs reprises dans son box. Elle est décédée suite à de « multiples plaies pénétrantes thoraco-abdominales et au niveau des membres supérieurs et intérieurs, associées à de nombreuses lésions viscérales et une hémorragie interne et externe massive », a révélé l’autopsie.

