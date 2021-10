Ce programme reposera sur l’inter-communalité partagée et co-construite entre Saibt Louis, Gandon, Ndiébène Gandiole, Fass et Mpal et l’intégration de la diaspora du département de Saint Louis comme partie intégrante du défi de développement de Saint Louis. Il comprendra:

1. Le port de Saint Louis à Gandiole: un port de marchandises et de pêche adossé à une industrie de conservation et de transformation agro-industrielle, une zone de parcelles assainies pour désengorger Guet Ndar et donner des logements à la population de Gandiole et à la Diaspora du département.

2. La Zone économique spéciale de Saint Louis (ZES-SL) à Fass: une zone industrielle adossée à une zone d’habitation aménagée pour les populations de Saint Louis, de Fass et de la Diaspora du département.

3. Le Grand Domaine Agro-pastoral de Saint Louis (GDAP-SL) à Gandon: une ferme agricole et piscicole, un élevage de vaches et de chèvres laitières, une industrie de conservation et de transformation agricole adossés à une zone d’habitation aménagée pour la population de Saint Louis, de Gandon et de la diaspora du département.

4. Le Centre des Affaires de Saint Louis à Mpal.

5. Le grand Bassin d’Aquaculture de Saint Louis (GBA-SL) : amenagement d’un casier de plusieurs dizaines de bassins d’aquaculture derrière la digue qui part de Pikine et sort par Khor.

6. Le Centre Communal de Formation accélérée en Compétence de Saint Louis ( COFACE-SL): formations certifiantes, entre trois et douze mois pour doter les garçons et les filles, la jeunesse du département de compétences pour travailler dans les projets, pour l’auto emploi ou pour l’entrepreneuriat.

7. L’Incubateur de Saint Louis pour accompagner les jeunes de Saint Louis dans la création et le développement d’entreprises.

8. Le Fonds communal pour l’Entrepreneuriat: il accompagnera les jeunes, les femmes et les Saint Louisiens de la diaspora qui veulent rentrer et entreprendre chez eux.

Le financement et le développement de ce programme ambitieux, réaliste et réalisable (PA2R) reposera sur un partenariat avec les pouvoirs publics, le privé national et international, la diaspora, la coopération décentralisée, les partenaires techniques et financiers, les banques et le mécénat.

And ak MTN liggeey Ndar

Unis et engagés, nous vaincrons

Saint Louis, le 28 octobre 2021

Mary Teuw Niane