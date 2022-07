Le Sénégal est un pays très dépendant à l’aide étrangère. Les chiffres donnés par Ibrahima Sarr, ancien ministre du budget, donne le tournis, « ce pays est vraiment aidé. D’ailleurs, à Washington, on nous appelle Aid dépendant country (pays dépendant de l’aide). C’est ce qui explique qu’à un moment donné, on a fait des programmes sur le décaissement. Mais on n’a pas dit qu’on prend plus l’aide au développement, mais qu’on ne prend plus chez le FMI. On a changé les choses en faisant de sorte que le FMI maintenant ne fait que le rôle d’un commissaire au compte. Il regarde les comptes. Si c’est bon, les bailleurs financent. Mais sachez que le pays est très dépendant de l’aide. Le Sénégal reçoit 1 milliards d’euros (plus de 650 milliards FCFA) d’aide par année. C’est beaucoup », a déclaré Ibrahima Sarr sur le journal Bes bi.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy