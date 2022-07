D’après Macky Sall, ce sommet se tient dans un contexte marqué par le double impact de la Covid-19 et la guerre en Ukraine. Alors que les dépenses liées à la réponse sanitaire et la résilience économique et sociale ont connu une hausse exponentielle. Les marges budgétaires se sont considérablement rétrécies et la vulnérabilité liée à la dette s’est accrue. « En même temps, les instruments de solidarité internationale censés soutenir nos efforts de résilience et de relance n’enregistrent pas d’avancée significative. Ce sommet consacré à l’examen de modalité de l’utilisation optimale de ressources au titre de l’Ida-20 constitue donc une éclaircie dans la grisaille. Je remercie les partenaires pour la reconstitution de l’IDA avec un niveau record de 93 milliards USD », a soutenu le président Sall.

