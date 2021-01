XALIMANEWS : Le président du Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE) se veut respectueux des lois. En tant que président d’une institution et par conséquent ordonnateur de dépenses d’un budget de plus 7 de milliards FCFA, Idrissa Seck s’est rendu hier à l’Office National de Lutte contre la Fraude et la Corruption (Ofnac). Il a fait sa déclaration de patrimoine devant les membres de l’Ofnac comme du reste l’exige la loi. Devant la présidente de l’Ofnac Seynabou Ndiaye Diakhaté et son équipe, le président du Cese a rempli et signé le formulaire de déclaration de patrimoine, accompagné des pièces justificatives y afférentes. D’après nos radars, la déclaration a été faite avec l’appui de ses avocats parisiens vraisemblablement pour la partie internationale de ses activités, et par un notaire à Dakar. Il faut rappeler que le Président Macky Sall a fait voter cette loi en 2014 afin de renforcer la transparence dans la gestion des affaires publiques, par une gestion vertueuse et une utilisation optimale des ressources publiques.

