Idrissa Seck, cet ange déchu tombé dans la fange de la dure réalité de la déchéance politique qui se souvient des cieux du pouvoir qui lui sont depuisinaccessibles n’a plus que son profond ressentiment envers Me Abdoulaye Wade auquel il a voulu succéder à peine arrivé à la magistrature suprême, sa détestation profonde des tenants du régime actuelqu’il juge illégitimes car ils lui auraient piqué « sa »place, lui le dauphin autoproclamé, et un mépris profond envers le peuple sénégalais qui ne l’a pas plébiscité, lui le génie de Sciences PO, Princeton et Price Waterhouse né pour être président !

« La possession du pouvoir, quelque immense qu’il puisse être, ne donne pas la science de s’en servir » constatait Balzac. Idrissa Seck a touché le pouvoir et s’est énivré de son parfum jouissif au point de se sentir intouchable. L’hubris l’avait saisi et emporté à des niveaux de puissance où il en était arrivé à sesentir plus puissant même que celui de qui il tenait son pouvoir et à propos duquel il disait qu’il était l’incarnation humaine à dimension variable au caractère aussi impétueux qu’imprévisible.

