XALIMANEWS- Le patron du parti Rewmi est en deuil. Selon une note reçue à la rédaction de Xalima, Mamadou Dialane Faye est décédé. Ancien député à l’Assemblée nationale, ce dernier était, jusque là, coordonnateur départemental du parti Rewmi à Thiès et membre du Secrétariat National. « Le Président Idrissa SECK vient de perdre un fidèle compagnon et combattant de première ligne de toutes les luttes du parti. Le Président Idrissa SECK et l’ensemble des militants s’associent à la douleur de la famille éplorée et prient pour Qu’Allah Réserve au défunt une place de choix en Son Paradis », indique le document.

