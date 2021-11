Cela fait plusieurs années qu’il était allé s’installer dans notre village Ètomé. Il adorait son village, sa terre africaine et sénégalaise de Casamance. Il ne supportait plus de rester longtemps en dehors de son pays Bayott. Il l’aimait tellement que je me disais parfois que peut-être que Célestin, mon père, avait du entendre André Matswa. « S’il t’était demandé de choisir entre ta mère et ta patrie, sauve d’abord ta patrie. Car si ta mère mourait, tu aurais besoin de terre pour l’ensevelir, et en sauvant la patrie, elle sera ta terre et celle de tes descendants ». C’est dans la terre de son Étomé qu’il chérissait tant qu’il reposera.

