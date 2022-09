Pour mettre fin à cette atteinte et valoriser son choix le peuple doit avoir le courage de voir la vérité en face. Il doit être plus regardant dans le choix des hommes et femmes auxquels il confie son espérance, d’une part et d’autre part, il faut un cadre juridique qui réglemente à travers des lois protectrices du choix du peuple et un verrouillage juridique contre la ventes des suffrages et parrains.

Face à ces attitudes de trahison déconcertante, insolente et impertinente seul le peuple souverain et un cadre réglementaire peuvent stopper ce fléau. Si à l’Assemblée Nationale Wade a réussi à régler la question de la transhumance des députés par la perte du mandat, il faut noter que cela ne s’applique pas sur tous les postes électifs. La démocratie c’est le pouvoir du peuple qui élit en son sein des représentants pour lui-même. Donc comment pouvez-vous comprendre une autorité rejoindre une coalition autre que celle où elle était investie et élue où des moyens ont été mis des moyens pour son élection. N’est-ce pas là du servage et une atteinte au peuple .

