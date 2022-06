MPR/Les serviteurs demande à la coalition Yaw-Wallu d’assumer ses «erreurs» et de ne pas faire de «forcing» pour participer aux élections législatives, selon le Quotidien.

La coalition En marche pour la renaissance (Mpr/Les serviteurs) du département de Thiès est en phase avec le chef de l’Etat qui estime que les élections législatives se tiendront bel et bien malgré les menaces d’une partie de l’opposition. Face à la presse vendredi, Pape Mamour Thiaw, tête de liste départementale à Thiès de cette coalition, par la voix de son porte-parole, Serigne Ndiaye, a demandé à la coalition Yaw-Wallu d’assumer ses «erreurs». «Ce pays est régi par des textes et des lois. Nous sommes dans un Etat de droit et c’est pourquoi, personne ne peut imposer un forcing pour participer à des élections. Il n’y aura pas de forcing et il y aura des élections dans ce pays», a déclaré Serigne Ndiaye.

Cette coalition dirigée par le journaliste Pape Djibril Fall dit avoir franchi le cap des parrainages à la suite d’un travail politique de longue haleine. «Ceux qui ont fait des erreurs politiques au point de ne pouvoir participer aux Législatives n’ont qu’à les assumer», a invité M. Ndiaye.

Mpr/Les serviteurs considère avoir respecté la loi dans le cas d’espèce, «après avoir fait le tour du Sénégal avec le président Hamidou Thiaw, pour aller vers les populations et leur demander de nous parrainer». Serigne Ndiaye de poursuivre : «Elles nous ont parrainées et aujourd’hui, nous sommes sur la ligne de départ, parce que faisant partie officiellement des partis qui iront aux Législatives. Certains disent que forcément il n’y aura pas d’élections, mais nous, nous disons consciencieusement et avec élégance, qu’il y aura bel et bien élections, avec la participation des listes ayant rempli les conditions.»

Aujourd’hui, la préoccupation de Mpr/Les Serviteurs, c’est de se battre pour avoir une majorité parlementaire et imprimer une nouvelle dynamique dans la gestion de ce pays.

«Parce que les Sénégalais sont fatigués et il y a une urgence à trouver des réponses aux problèmes multiples qui les assaillent nuit et jour», a-t-il motivé. La coalition Mpr/Les serviteurs dit être dans l’opposition mais compte l’exercer d’une autre façon. «Il s’agit d’une opposition républicaine, une opposition de contribution, qui sait dire non quand il le faut et oui quand il le faut. Mais c’est aussi une opposition qui réclame le départ du Président Macky Sall de la tête de ce pays», a-t-elle exposé.



Outre cette question, le porte-parole de la coalition Mpr/Les Serviteurs, Serigne Ndiaye, fils du Diobass, s’est offusqué de la récurrence des problèmes d’eau dans sa localité dont le maire, en l’occurrence Alioune Sarr, est le ministre des Transports aériens et du tourisme. Aussi, il a dénoncé «l’insécurité» qui prévaut dans sa commune avec «plus de 400 têtes de bétail volées en l’espace de quelques mois seulement». Pour toutes ces raisons, dit-il, «un digne fils du Diobass, qui incarne un tout nouveau leadership, est plongé dans l’arène, pour apporter des solutions aux difficultés dont sont confrontées les populations». Serigne Ndiaye informe avoir mis «un château d’eau à la disposition du Diobass».