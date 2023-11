XALIMANEWS -Engagé et déterminé, Chouaib COULIBALY a fait bouger les lignes à Pikine. Avec le Mouvement And Doolel Chouaib COULIBALY Ngir IDY, et en partenariat de la jeunesse de RÉEW MI Pikine, il a organisé une grande caravane de la paix dans les rues de Pikine. En effet, Chouaib COULIBALY s’est inspiré du mot Pikine qu’il aime tant pour lui trouver un leader qui a la carrure et la posture d’homme d’État à insuffler ce vent de paix dont les populations rêvent.

