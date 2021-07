En 1978, sous feu Léopold Sédar Senghor ancien président de la République du Sénégal qu’il allait quitter trois ans plus tard, Moustapha Niass du PS partageait le même plateau avec feu Majmouth Diop du PAI Sénégal. Le leader de « Mom sa reew » (Majmouth) mérite plus de respect et de considération au regard de son combat patriotique. Les évaluations politiques peuvent être féroces, mais elles doivent jamais oublier les mises en contextes, les forces et faiblesses des leaders. Maj. était et reste encore un grand leader.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy