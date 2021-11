Selon toujours la même, l’audience a été l’occasion d’évoquer les défis actuels du monde en général, et du continent africain en particulier, et de convenir du renforcement de la coopération dans les domaines politique, sécuritaire, de lutte contre la Covid-19 et les autres pandémies, le soutien à la relance économique et la lutte contre le changement climatique avec la nécessité d’accompagner certains États dans la transition énergétique.

