[Images] Foire de Sandaga Montréal : Célébration vibrante de la culture africaine

XALIMANEWS-Montréal, le 11 mai 2024 la communauté africaine de Montréal et ses environs se sont réunis pour célébrer une journée spéciale à la Foire de Sandaga. L’événement, qui s’est tenu au 1700 Rue Atateken, a été un succès retentissant, attirant des visiteurs de tous horizons pour une expérience immersive de la culture africaine.

L’ambiance était électrique dès l’ouverture des portes à midi, avec une myriade de stands colorés proposant des produits uniques, des arts, de l’artisanat et une délicieuse cuisine africaine. Des senteurs exotiques flottaient dans l’air, invitant les visiteurs à explorer et à découvrir les trésors de la culture africaine.



Les visiteurs ont eu l’occasion de se plonger dans un riche éventail d’activités culturelles tout au long de la journée. Des démonstrations de danse traditionnelle, des performances musicales envoûtantes et des défilés de mode mettant en valeur la diversité des styles africains ont captivé l’attention de tous.

La Foire de Sandaga a été bien plus qu’un simple événement commercial. C’était un lieu de rassemblement communautaire, où les liens se sont renforcés et les amitiés se sont nouées. Les visiteurs ont pu découvrir la richesse et la diversité de la culture africaine tout en célébrant l’unité dans la diversité.



En fin de compte, la Foire de Sandaga Montréal a été une journée mémorable, laissant une empreinte indélébile dans le cœur et l’âme de tous ceux qui y ont participé. Alors que les portes se fermaient à 21h, les sourires sur les visages des visiteurs témoignaient de la réussite de l’événement et de l’espoir de le voir revenir la foire du 2 au 4 Aout 2024.

Restez à l’écoute pour plus d’événements passionnants de la communauté africaine de Montréal. La culture africaine brille de mille feux à travers la ville, et la Foire de Sandaga en est un brillant exemple.



Contact presse : Sandaga Montréal [email protected] www.sandagamontreal.com