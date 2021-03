En plus de l’Espérance de Tunis, l’ancien gardien de but des Lions qui a pris part à quatre phases finales de CAN en 1986, 1990, 1992 et 1994, a porté les couleurs du Stade Tunisien.

