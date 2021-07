XALIMANEWS- Le Président Macky SALL s’est rendu ce vendredi à l’institut Pasteur de Dakar pour s’enquérir de la situation et apporter son soutien et encouragement aux travailleurs. Il a ainsi visité les installations et laboratoires de production de vaccin amaril et de production de tests rapides.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy