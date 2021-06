XALIMANEWS- La voiture qui avait à bord le Communicateur traditionnel Abdoulaye Mbaye Pékh et le mara-politicien Serigne Modou Bara Dolly s’est renversée, hier, à Matam, les quatre pneus en l’air. Mais, plus de peur que de mal. Toutes les deux célébrités et les autres occupants du véhicule en sont sortis avec quelques égratignures. Le Président de la Fédération Nationale des Laobés du Sénégal et de la Diaspora a fait le déplacement, ce matin, pour s’enquérir de leur état de santé. Bara Sow, puisque c’est de lui qu’il s’agit, nous livre ces images qui rassurent:

