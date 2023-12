J’ai essayé de m’imaginer quel devrait être le contenu de cette lettre supposée écrite par Ousmane Sonko appelant à l’aide Macky Sall dont il est conscient que la haine à son encontre n’a pas de frontière. Et voici ce qui est sorti de mon imagination :

Monsieur le Président de la République

Cher Grand Frère, Salla Ngari Buur Guédé, da ma la sokhla. Je sais que je n’ai pas toujours été courtois avec vous, je sais que je hante vos sommeils, je sais que à cause de moi vous êtes obligé de renoncer à un 3ème mandat tant rêvé, je sais que à cause de moi vous êtes vilipendé et conspué partout dans le monde et au Sénégal, je sais que à cause de moi vous allez devoir sortir par la petite porte en 2024. Cependant je viens vers vous comme un petit frère qui a besoin de l’aide de son grand frère avec qui il peut parfois avoir quelques petits différents.

Il y’a quelques temps je me suis laissé corrompre par des lobbys étrangers pour environ 12 milliards de CFA. Vu qu’ils avaient eux aussi constaté dans l’actualité et dans des sondages que tout me donnait vainqueur aux présidentielles de Février 2024 face à vous ou à tout autre candidat, on avait alors convenu qu’une fois élu, je casserai les contrats pétroliers et gaziers que vous avez signés avec les Petro-Tim et autres, et que je ferai tout pour leur refiler des contrats.

Après que votre parti, l’Etat, le Pouvoir Judiciaire, le Ministère de l’Intérieur, à votre insu Grand Frère je précise bien, ont de concert fomenté des procès contre ma personne, m’ont fait sortir du fichier électoral, ont organisé mon inéligibilité, ont refusé d’appliquer toute décision de justice qui me soit favorable, ces lobbys et bailleurs de fonds en ont donc conclu que je ne pourrais plus être élu président de la république en Février 2024 comme le souhaitent la majorité des sénégalais.

A cela, ces bailleurs de fonds, impitoyables en affaires, m’ont sommé de rembourser l’argent reçu, dans le cas contraire, ils s’en prendront à ma famille, ils élimineront probablement mes épouses et mes enfants, et peut-être même ma très chère maman.

Grand Frère, j’ai bouffé la majeure partie de cet argent avec les membres de mon parti Pastef. Une partie a servi à acheter des brouettes de cailloux pour les jeunes manifestants, quelques bouteilles pour fabriquer des cocktails molotov, quelques litres de pétrole, des lance-pierres, de la peinture, des pneus usés, des briquets et des allumettes. Une autre partie à quand même servi à enterrer nos dizaines de morts, à soigner nos milliers de blessés, à soutenir nos milliers de prisonniers politiques, à aider leurs familles respectives. Je sais que vous n’y êtes pour rien Grand Frère, et n’êtes peut-être même pas au courant de tout.

Comme vous l’imaginez je me vois dans l’impossibilité de rembourser quoi que ce soit à ces lobbys qui ne veulent rien entendre. Grand Frère, à défaut de ne pouvoir me prêter 12 milliards pour les rembourser, je fais appel à votre bonté légendaire que chantent certains et à votre compréhension. Je souhaiterais que vous apportiez votre protection à ma petite famille contre ces lobbys et leurs mercenaires. Je vous en supplie Grand Frère, Salla Ngari Buur Guédé.

En guise de remerciement, je vous promets que même si l’on me jette en prison finalement, à votre insu, peu importe l’inexistence ou le caractère fallacieux des faits qui me seront reprochés, je me plierai et je jouerai le jeu. J’essayerai de mettre ma popularité en sourdine pour ne pas gêner le candidat sur lequel vous comptez pour assurer vos arrières et celles de vos proches.

Cher Grand Frère, malgré toute la tentation que cela suscitera de rendre publique toute cette histoire de corruption, je compte sur vous pour ne jamais en parler à qui que ce soit, et pour ne jamais révéler que je vous ai appelé à l’aide. Laissez l’Etat, votre gouvernement, votre coalition, certains magistrats, continuer à chercher des fautes ou des charges à me coller. Je sais Grand Frère que vous n’êtes pour rien dans tout ce qu’ils font et continueront de faire, bilaye je le sais.

Je vous remercie Grand Frère pour votre compréhension. Mes hommages à Madame et mes salutations aux enfants.

Ousmane Sonko

Opposant politique radical et populaire

Mais ton petit-frère

Qui peut croire un seul mot de cette histoire débile, une de plus ? Le président Sall a-t-il donné son consentement à ce que son nom soit associé à une fable aussi grotesque, qui va convaincre davantage d’électeurs que Ousmane Sonko est blanc comme neige, qui va augmenter ses chances de victoire (ou celles de son plan B ) en Février 2024, qui va à contrario faire fondre davantage celle des candidats fantoches de l’APR / BBY ?

Après les fables de « Rebelle – Régionaliste – Intégriste musulman – Violeur à mains armés – Sodomiseur – Terroriste – Salafiste – Wahabite – Putschiste – Djihadiste – Tueur en série de ses propres sympathisants – Corrupteur de jeunesse – Diffamateur – Voleur de téléphone – Corrompu par des lobbys », que vont nous balancer la machine à mensonges du système et ses journalistes professeurs agrégés en mensonges ? Parions sur « Sonko était barbu et tatoué au moment de sa naissance ».

MARVEL NDOYE