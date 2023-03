“Il faut comprendre d’abord que l’immigration est un secteur réglementé au Canada, un domaine de compétence partagé entre le Canada et le Québec. Votre intermédiaire doit être soit un consultant réglementé en immigration ou un avocat en immigration qui est membre des organismes suivants: le Collège des Consultants en Immigration au Canada où le registre québécois des consultants en immigration. Il faut se méfier des intermédiaires qui vous demandent très rapidement de l’argent avant même d’entamer un processus. Les faux consultants immigrations demandent de payer ou d’accéder à des formulaires de demande ou à des guide. C’est important de savoir quelles sont les démarches à faire. En même temps aujourd’hui, Google nous permet à travers une recherche d’un article sur l’immigration, on trouve rapidement des informations données par le gouvernement du Canada. Il faudra aussi parler avec des compatriotes qui sont dans le pays d’accueil. Ils vont cependant vous éclairer s’ils connaissent le cabinet en charge de vos dossiers, si son site est parmi les arnaqueur ou pas. L’arnaque en immigration peut se faire sous différentes formes: par courriel, internet et téléphone. Faudra que la personne fasse très attention. Si l’offre d’immigration semble être très belle il faut faire très attention, vous pouvez être victime d’une fraude. Et comme je le disais au début, les fraudeurs sont aidés par les contextes où l’immigration canadienne constamment le vent en poupe où le conteste de pénurie de main-d’oeuvre est une réalité”.

XALIMANEWS: Plusieurs africains ont fait du Canada le nouveau “El dorado”. Ils rêvent de quitter leur Afrique natale pour couler des jours meilleurs dans un pays neuf. Et les candidats font parfois appel à des agences spécialisées pour les aider à constituer un dossier. Problème?: certaines excellent à les escroquer . De nos jours, l’escroquerie dans le secteur de l’immigration est une réalité. Plusieurs candidats à l’immigration voulant chercher refuge dans un pays meilleur ont vu leur rêve partir en l’air. Dans un monde où les informations sont données à tout va, xalima a décidé de sensibiliser les futurs candidats à l’immigration au Canada, de les ouvrir les yeux. Un spécialiste en emploie et intégration, résidant plus de 20 ans au Canada, très connu par les sénégalais de l’extérieur a partagé son expérience sur les bonnes démarches à suivre. Contacté par la rédaction de Xalima, Doudou Sow, consultant et formateur en intégration professionnelle s’est livré sur les avantages d’immigrer au Canada et les pièges à éviter.

